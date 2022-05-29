Май, 29 в 14:40

29 мая жители столицы отмечают День Киева. В этом году городу исполнилось 1 540 лет.

По случаю праздника мэр столицы Виталий Кличко записал видео, на котором показал, как выглядит Киев во время войны. Также он поздравил всех киевлян с этой праздничной датой.

— Киев. Старинный и современный, уютный и энергичный. Наш город стоит на холмах Днепра уже 1 540 лет! Гордый, непокоренный и красивый. Вместе мы делаем его еще лучше, потому что душа нашего города – это его люди. С днем ​​рождения, Киев! – сказал Кличко в видеообращении.

Мэр столицы обнародовал видео, на котором можно увидеть военный Киев и то, как он менялся в течение более трех месяцев.

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В частности, на кадрах видно, как в центре столицы демонтируют монумент под аркой Дружбы народов, установленный как символ так называемого воссоединения Украины и России, как защищают памятники архитектуры от возможных угроз и обгоревшие в результате вражеских ракетных ударов дома.