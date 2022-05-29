Травень, 29 в 14:40

29 травня жителі столиці святкують День Києва. Цьогоріч місту виповнилося 1 540 років.

З нагоди свята мер столиці Віталій Кличко записав відео, на якому показав, який вигляд має Київ під час війни. Також він привітав усіх киян з цією святковою датою.

– Київ. Старовинний і сучасний, затишний та енергійний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1 540 років! Горде, нескорене і красиве. Разом ми робимо його ще кращим, бо душа нашого міста – це його люди. З днем народження, Києве! – сказав Кличко у відеозверненні.

Мер столиці оприлюднив відео, на якому можна побачити воєнний Київ і те, як він змінювався протягом понад трьох місяців.

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Зокрема, на кадрах видно, як у центрі столиці демонтують монумент під аркою Дружби народів, який було встановлено як символ так званого возз’єднання України та Росії, як захищають пам’ятки архітектури від ймовірних загроз та обгорілі внаслідок ворожих ракетних ударів будинки.