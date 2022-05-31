Май, 30 в 21:06

В Гомельской области Беларуси, которая граничит с Черниговской областью Украины, с 22 июня по 1 июля собираются провести “плановые мобилизационные учения” с военными комиссариатами.

Об этом сообщает подконтрольное режиму Александра Лукашенко издание БелТа.

– В период учений будет ограничено движение по отдельным территориям, прилегающим к объектам Вооруженных Сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области, – цитирует издание военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова.

Уточняется также, что данные учения хотят провести “для повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов и совершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных”.

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Кроме этого, в Жлобинском районе Беларуси с 28 июня по 16 июля будут проводить военные сборы с военнообязанными, которые назначены в территориальные войска.

По словам Кривоносова, в этот период будут отрабатываться “вопросы организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мероприятий военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами”.

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Источник: БелТа