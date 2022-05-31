Травень, 30 в 21:06

У Гомельській області Білорусі, яка межує з Чернігівською областю України, з 22 червня до 1 липня збираються провести “планові мобілізаційні навчання” з військовими комісаріатами.

Про це повідомляє підконтрольне режиму Олександра Лукашенка видання БелТа.

– У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об’єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, що розташовані у Гомельській області, – цитує видання військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова.

Уточнюється також, що дані навчання хочуть провести “для підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів та вдосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов’язаних”.

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Крім цього, у Жлобинському районі Білорусі з 28 червня по 16 липня будуть проводити військові збори з військовозобов’язаними, які призначені до територіальних військ.

За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться “питання організації охорони та оборони об’єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами”.

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Джерело: БелТа