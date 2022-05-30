Май, 30 в 15:33

В понедельник, 30 мая, глава Киевской военной администрации, генерал Николай Жирнов сообщил, что не видит признаков формирования российских войск для наступления на украинскую столицу на данный момент. Однако он предупредил, что такая опасность все еще сохраняется.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КГГА.

– Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что Российская Федерация может использовать и территории Беларуси. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в России, угроза повторного наступления остается, – отметил он.

Жирнов подчеркнул, что нужно понимать, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого необходимо потратить время на подготовку.

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– В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно. Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу! – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в случае успеха на Донбассе россияне могут решить вновь атаковать Киевщину и Черниговщину.