Остается в мечтах руководителей Кремля: Жданов оценил возможность второго нападения на Киев

Май, 26 в 20:48

Беларусь, вероятнее всего, собирается передать России снятую с хранения военную технику. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона FreeДОМ.

— На мой взгляд, он (Лукашенко, – Ред.) продолжает свой спектакль для одного зрителя – Путина, тем, что показывает, как интенсивно готовится армия Беларуси ко вступлению в войну. При этом он демонстрирует, что осталось немного: подготовиться, еще раз проверить, еще раз провести учебу и т.д. Таким образом, он тянет время. Самым опасным для нас из того, что происходит в Беларуси, является то, что армия РБ и тамошний Генштаб решили снять с хранения технику и ее проверить. Но в связи с тем, что снятие с длительного хранения техники будет происходить без мобилизации военнообязанных, свидетельствует о том, что эта техника будет передаваться.

По словам Жданова, вероятнее всего Беларусь готовится передать ее РФ. Именно о передаче техники просил ранее Путин у стран-членов ОДКБ, и наверняка Лукашенко согласился ему помочь.

Также военный эксперт разъяснил, почему, по его мнению, второе наступление войск РФ на Киев невозможно.

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— Желание у них осталось, чтобы Киев стал частью “русского мира”, к сожалению. Но сейчас наша разведка не наблюдает создания группировок, которые могли бы совершить такую ​​глобальную операцию. Даже если Россия соберет 200 тыс. группу, как в феврале 2022 года, сегодня снова зайти будет невозможно. Второй поход на Киев остался в мечтах российских руководителей, — сказал он.

В четверг, 26 мая, Александр Лукашенко на совещании оборонного ведомства Беларуси заявил о необходимости образования Южного оперативного командования вблизи границы с Украиной.

Источник: Телеканал Дом