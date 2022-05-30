Травень, 30 в 15:33

У понеділок, 30 травня, голова Київської військової адміністрації генерал Микола Жирнов повідомив, що не бачить ознак формування російських військ для наступу на українську столицю на даний момент. Проте він попередив, що така небезпека й досі зберігається.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті КМДА.

– Поки що, якщо дивитися на Брянську та Курську області, фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак ми знаємо, що Російська Федерація може використати й територію Білорусі. Київ як столиця є пріоритетною метою захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в Росії, загроза повторного наступу залишається, – зазначив він.

Жирнов наголосив, що треба розуміти, що для повторного наступу потрібно створити велике угруповання військ, а для цього необхідно витратити час на підготовку.

Зараз дивляться

– У сьогоднішніх умовах раптово чи за короткий термін це здійснити неможливо. Ми щодня уважно стежимо за діями супротивника. Загроза існує і існуватиме, допоки ми не переможемо, проте Київ готується дати належну відсіч ворогові! – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що у разі успіху на Донбасі росіяни можуть вирішити знову атакувати Київщину та Чернігівщину.