Убивали просто из-за того, что грузин: почему войну в Украине сравнивают с Абхазией

Май, 30 в 15:40

В начале этой весны мир всколыхнули кадры массовых зверств против мирных украинцев, которые совершали российские оккупанты.

Но, как оказалось, для захватчиков в таком поведении нет ничего нового, поскольку они совершали подобные массовые преступления против человечности во время войны в Абхазии.

Эксперт по вопросам войны в Абхазии Георгий Джахая в интервью Фактам тижня рассказал о массовых зверствах россиян и почему война в Абхазии использовалась как шаблон войны в Украине.

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– Здравствуйте, Георгий!

– Добрый день!

– После трагедии в небольшом украинском городке Буча, что в Киевской области, грузинские политики все чаще и чаще стали сравнивать это с тем, что произошло в Абхазии, во время войны в 92-93 годах. Об этом пишут и иностранные СМИ. Действительно ли там было как в Буче? И сколько таких Буч было тогда в Грузии?

– Каждый захват абхазскими сепаратистами нового города или села всегда сопровождался такими показными казнями и этническими чистками. В Абхазии первая такая этническая чистка произошла в Гаграх в 1992-м году. После того как 3 сентября 1992 года в Москве подписано мирное соглашение, которое подписал президент Грузии Шеварнадзе и председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба.

И это соглашение подтвердил президент России Ельцин. Они друг другу пожали руки, и ровно через месяц абхазские подразделения начали штурм Гагры и в итоге захватили Гагру, убили сотни, тысячи грузинских жителей. И всех остальных выгнали из своих домов.

Война в Абхазии – это была первая гибридная война России против Грузии, которая стала как бы шаблоном для войны России против Украины с 2014 года. Я когда смотрел, что происходит в Украине с 2014 года, это было один в один война в Абхазии.

То есть с абхазской стороны воевали так называемые казаки, то есть это были бывшие советские военнослужащие, которые просто одели казацкую форму и под видом казаков воевали против Грузии. Их уже не скроешь, что это были русские. Если в 1992 из называли казаками, то в 2014 это были так называемые отпускники, “их там нет”.

– А есть ли документальные подтверждения фактов зверств? И удалось ли установить, за что убивали?

– Сейчас с собой у всех фотоаппарат в кармане с телефоном. Тогда фото- и видеоматериалы очень редкие были. Но есть такие свидетельства. Говорили, что в больницу подбросили труп женщины молодой, разрезанный пополам, где была записка: как эту женщину вместе не соединить, так Грузию и Абхазию вместе не соединить.

Они считали, что это их земля и грузины здесь не должны жить. Кто уходил – уходил, а кто не уходил – всех убивали. Точно так же как в Буче в начале войны не все успели покинуть город, остались под оккупацией, точно так же в Гагре! Тысячи людей были убиты! То же самое было потом в Сухуми.

Они ходили со списками и смотрели, кто в каком доме живет, у кого кто воевал из родственников, кто из их родственников оставался в доме – их убивали. Убивали просто из-за того, что грузин, убивали просто из-за того, что какая-то красивая квартира, сейчас эти квартиры, которые они захватили во время войны, сейчас их продают гражданам России, а те приезжают, по дешевке покупают заброшенные квартиры, за треть цены или что-то такое. Любят получить домик у берега моря.

– Говорят, и целыми селами тогда убивали? Это правда?

–Рядом с Сухуми было такое село Ахалдаба, которое находилось на стратегической дороге из Тбилиси в Сухуми. Захватили около 300 человек мирных жителей в плен. Там были женщины, дети. Женщин насиловали, убивали, в итоге из 300 человек живыми осталось от силы 50.

Это село стерли с лица земли. И сейчас там просто джунгли растут на этом месте. Сами абхазские боевики снимали в первые часы после взятия села, там кадры очень напоминают Бучу. Убитые люди на улице села. И в итоге – ужасная просто трагедия.

– А в чем, собственно, сходство той войны в Абхазии с тем, что происходит сейчас в Украине?

– Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Из них где-то половину войны Сухуми подвергался обстрелам из артиллерии. Как сегодня бомбят Харьков, как сегодня бомбят Николаев. Точно так же бомбили! Ну и как уничтожили Мариуполь. Точно так же бомбили Сухуми. То есть, Градами просто прямой наводкой по городу.

Война в Абхазии использовалась как шаблон войны в Украине. Это 100%! И сбитые самолеты, и жестокость по отношению к мирному населению. В данном случае была война вооруженных людей против мирного населения.

И насилие как способ изгнать людей из своих домов. У моей соседки бабушку сожгли в доме. Я знаю факт, что жену изнасиловали на глазах мужа и детей. Просто автоматы поставили. Моего родственника убили. Они уходили из Гали, на Ингушском мосту, просто проехала машина, абхаз дал очередь, застрелили и поехали дальше. Мой дядя так умер.

– Почему вот только сейчас в Грузии начали активно вспоминать эту трагедию? Что мешало говорить об этом чаще?

– Россия, признав независимость Абхазии, признала, что ничего этого не было и что они правы, что абхазы правы и что они все белые, а все вокруг в черном. Они уже не вспоминают, что Россия даже сама голосовала за то, что были признаны эти действия этническими чистками грузин в Абхазии. И они как бы закрыли на это глаза.