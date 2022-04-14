Правоохранители уже установили личности украинцев, тела которых были обнаружены в подвале одного из домов в селе Шевченково Броварского района Киевской области. Этих мужчин российские захватчики сначала пытали, а затем жестоко казнили.

Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небитов.

Он рассказал, что следственно-оперативные группы продолжают “зачистку” населенных пунктов, которые находились под временной оккупацией войск РФ. В Киевской области это почти 180 населенных пунктов.

И каждый день правоохранители фиксируют военные преступления российских оккупантов против украинцев.

Так, в селе Шевченково они обнаружили место массовой казни мирных жителей на территории одного из домовладений. Там в подвале были найдены тела мужчин в возрасте от 40 до 50 лет со следами пыток и огнестрельными ранениями в голову.

– На днях на территории Броварского района, в селе Шевченково, в частном доме в подвале были обнаружены тела шести замученных и застреленных мужчин. Личности пяти мы уже установили, – отметил Небитов.

По его словам, ни один из мужчин, которых российские захватчики подвергли пыткам, не имел отношения к территориальной обороне или каким-либо военным структурам. Это были мирные жители.

По данным следствия, один из мужчин, 1980 года рождения, был местным жителем. В середине марта ему позвонил знакомый и сообщил, что российские солдаты издеваются над двумя женщинами неподалеку от железнодорожного полотна. Мужчина побежал туда, и больше его никто не видел, а затем его тело обнаружили правоохранители в подвале.

Кроме того, из этого же подвала извлекли тела двух братьев, которые тоже были замучены и застрелены. Это местные жители.

Еще один мужчина, тело которого обнаружили в подвале, в день исчезновения просто ехал по селу на велосипеде. Оккупанты его застрелили.

Как уточнил Небитов, село Шевченково долгое время находилось под оккупацией войск РФ. Именно в это время российские захватчики похищали местных жителей, пытали их, после чего расстреливали.

– Все эти факты в очередной раз подтверждают, что украинцев, местных жителей, которые находились в оккупации в Киевской области, просто расстреливали из автоматического оружия, — подчеркнул он.

Глава областной полиции заверил, что правоохранители четко задокументируют все военные преступления РФ, чтобы впоследствии была возможность не только привлечь виновных к ответственности по украинскому законодательству, но и в Международном уголовном суде.

Ранее сообщалось, что по факту убийств украинцев российскими захватчиками в селе Шевченково открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны (ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Источник: Национальная полиция Киевской области, Андрей Небитов