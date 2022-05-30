Май, 30 в 11:34

Российским оккупантам, несмотря на все их попытки, не удается получить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в Донецкой области ситуация сложная вдоль всей линии фронта. Обстрелы не прекращаются. Трудная ситуация в Торецке, Авдеевке, на Лиманском направлении.

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– Бахмут и Соледар – это постоянные вражеские обстрелы тоже. Однако наступать врагу не удается, он остается на своих позициях, подчеркнул Кириленко.

По его словам, трасса Бахмут-Лисичанск контролируется ВСУ. Ее важность состоит в том, что по ней происходит эвакуация мирного населения, подвоз гуманитарных грузов и другое обеспечение в города Луганской области. Эта трасса важна и для наших вооруженных сил.

Из-за того, что российскому врагу не удается получить контроль над этой трассой, он начинает безжалостно бить по ней, даже тогда, когда по ней вывозят местных жителей, рассказывает Кириленко.

Кроме того, оккупанты не оставляют попыток сдвинуть линию фронта вглубь Украины. Например, в городе Авдеевка не осталось ни одного здания, которое не пострадало бы от обстрелов.

— Завладение Авдеевкой дает врагу возможность продвигаться в сторону Константиновки, — подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Что касается Лиманского направления, то оно является самой главной целью для захватчиков, ведь это выход в Славянск и Краматорск.

Фото: Сергей Гайдай