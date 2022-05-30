Травень, 30 в 11:34

Російським окупантам попри всі їхні намагання не вдається отримати контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Донеччині ситуація складна вздовж усієї лінії фронту. Обстріли не припиняються. Важкою ситуація є у Торецьку, Авдіївці, на Лиманському напрямку.

Зараз дивляться

– Бахмут і Соледар – це постійні ворожі обстріли також. Проте наступати ворогу не вдається, він лишається на своїх позиціях, – наголосив Кириленко.

За його словами, траса Бахмут-Лисичанськ контролюється ЗСУ. Її важливість полягає у тому, що нею відбувається евакуація мирного населення, підвезення гуманітарних вантажів та іншого забезпечення до міст на Луганщині. Ця траса є важливою і для наших збройних сил.

Через те, що російському ворогу не вдається отримати контроль над цією трасою, то він починає безжально гатити по ній, навіть тоді, коли нею вивозять місцевих жителів, розповідає Кириленко.

Крім того, окупанти не полишають спроб посунути лінію фронту вглиб України. Наприклад, у місті Авдіївка не лишилося жодної будівлі, яка б не постраждала від обстрілів.

– Заволодіння Авдіївкою дає ворогу можливість просуватися у бік Костянтинівки, – наголосив голова Донецької ОВА.

Що стосується Лиманського напрямку, то він є найголовнішою метою для загарбників, адже це вихід до Слов’янська та Краматорська.

Фото: Сергій Гайдай