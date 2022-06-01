Нафтогаз обязали продавать газ тепловикам по льготной цене

Июнь, 01 в 11:17

Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг должна продавать газ производителям тепловой энергии, в частности, ОСМД, ЖСК для обеспечения горячего водоснабжения по цене 7,42 грн за куб. м (с учетом НДС).

Льготная цена должна действовать в течение двух месяцев – с 1 июня по 31 июля 2022 года. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров.

Также к цене добавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

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Согласно постановлению, на Нафтогаз Трейдинг возлагаются спецобязательства по обеспечению реализации газа производителям тепловой энергии. В то же время компания Нафтогаз должна обеспечить его соответствующим ресурсом газа.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что на период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений.

По его словам, основной целью разрабатываемого сейчас законопроекта является сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения, как минимум, на время войны.