Июнь, 02 в 21:58

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что война Украины с Российской Федерацией “закончится за столом переговоров”.

Он рассказал, что у него состоялась “замечательная встреча” с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет CNN.

Столтенберг похвалил США за поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США “меняет ситуацию на поле боя каждый день”.

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– Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получит только больше, – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что ему сложно оценивать финальную стадию российского вторжения в Украину.

– Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Это превратилось в войну на истощение, в которой украинцы платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя, но Россия несет большие потери, – прокомментировал он.