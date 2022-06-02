Июнь, 02 в 12:37

В Сумской области сотрудники СБУ задержали местного жителя, который с самого начала полномасштабной войны пошел на сотрудничество с российским врагом.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина с первых дней войны передавал представителю спецслужбы РФ информацию о перемещении военных Вооруженных сил Украины, а также давал координаты для обстрелов населенных пунктов Сумской области.

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Силовики 1 июня задержали мужчину по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Офис генпрокурора заочно объявил подозрение в госизмене должностному лицу Укрзализныци, который помогал оккупантам восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированными территориями Донбасса.

Депутату Херсонского областного совета сообщили о подозрении в государственной измене — он вступил в контакт с представителями армии и спецслужбами РФ.

Источник: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура