Июнь, 03 в 17:34

Страна-агрессор Россия запустила новую линию информационной войны – по поводу смертной казни для украинских военных, попавших в плен. Это является игрой на поднятие ставок.

Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

– К сожалению, в отличие от ядерной угрозы, которая является чистым блефом, эта информационная волна очень опасна для всех нас, – отметил он.

Денисенко также объяснил, чего добиваются оккупанты, запуская информацию о возможной смертной казни.

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По его словам, РФ преследует три цели. Одна из них – показать российскому избирателю, а также Индии, Китаю, странам Ближнего Востока, с которыми пытается сотрудничать страна-агрессор, якобы “картину военных преступлений украинцев”, чтобы “перебить” тему зверств российских войск в городе Буча (Киевская область).

Еще одной целью является попытка объяснить населению РФ, почему российские войска так долго находятся на территории Украины.

– Им нужно объяснять избирателю, что они так долго делают в Украине. И одной из линий объяснений станет подогрев ненависти к “укрофашистам”, — рассказал Денисенко.

Кроме того, информационной волной о смертной казни Кремль хочет поднять ставки на переговорах с Украиной.

– Им нужно поднять ставки в переговорном процессе. Линия “суд ДНР” решил, и мы не можем вмешаться в эти процессы – может стать одной из доминирующих. Правда, это ломает планы по быстрой аннексии (Донецкой и Луганской областей, — Ред.), но отсрочка этого процесса на несколько месяцев не является критической для РФ. Судя по всему, в относительно короткий период времени будет принято несколько решений о казни наших военнослужащих (хотя с казнями будут тянуть). И дальше россияне начнут игру на поднятие ставок, понимая, что в Украине начнется серьезная зрадофильская дискуссия, – подчеркнул Денисенко.

Он добавил, что украинцам нужно быть морально готовыми к такому развитию событий и уже сейчас продумывать возможные реакции.

Как известно, в мае произошла эвакуация сотен украинских военных с металлургического завода Азовсталь в заблокированном войсками РФ городе Мариуполь. Украинские защитники были вывезены на временно оккупированные территории Донецкой области.

В Минобороны Украины отмечали, что воинов в дальнейшем планируют освободить по процедуре обмена. В то же время, со стороны РФ начали звучать заявления о смертной казни.

В частности, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о “недопустимости” возвращения пленных военных в Украину. А глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь ради суда над пленными воинами полка Азов. Мораторий на казнь де-факто действует в РФ с 1996 года.

На днях рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни “не стоит в повестке дня”.

Источник: Вадим Денисенко, Deutsche Welle