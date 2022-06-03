Червень, 03 в 17:34

Країна-агресор Росія запустила нову лінію інформаційної війни – щодо смертної кари для українських військових, які потрапили в полон. Це є грою на підняття ставок.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

– На жаль, на відміну від ядерної загрози, яка є чистим блефом, ця інформаційна хвиля дуже небезпечна для всіх нас, – зазначив він.

Денисенко також пояснив, чого добиваються окупанти, запускаючи інформацію про можливу смертну кару.

Зараз дивляться

За його словами, РФ переслідує три цілі. Одна з них – показати російському виборцю, а також Індії, Китаю, країнам Близького Сходу, з якими намагається співпрацювати країна-агресор, начебто “картину воєнних злочинів українців”, щоб “перебити” тему звірств російських військ у місті Буча (Київська область).

Ще однією метою є спроби пояснити населенню РФ, чому російські війська так довго перебувають на території України.

– Їм потрібно пояснювати виборцю, що вони так довго роблять в Україні. І однією з ліній пояснень стане підігрівання ненависті до “укрофашистів”, – розповів Денисенко.

Крім того, інформаційної хвилею про смертну кару Кремль хоче підняти ставки на переговорах з Україною.

– Їм потрібно підняти ставки в переговорному процесі. Лінія “суд ДНР” вирішив, і ми не можемо втрутитися в ці процеси – може стати однією з домінуючих. Правда, це ламає плани зі швидкої анексії (Донецької та Луганської областей, – Ред.), але відкладення цього процесу на кілька місяців не є критичним для РФ. Судячи з усього, у відносно короткий період часу буде ухвалено кілька рішень про страту наших військовослужбовців (хоча зі стратами будуть тягнути). І далі росіяни почнуть гру на підняття ставок, розуміючи, що в Україні почнеться серйозна зрадофільна дискусія, – наголосив Денисенко.

Він додав, що українцям потрібно бути морально готовими до такого розвитку подій і вже зараз продумувати можливі реакції.

Як відомо, в травні відбулася евакуація сотень українських військових із металургійного заводу Азовсталь у заблокованому військами РФ місті Маріуполь. Українських захисників вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області.

У Міноборони України зазначали, що воїнів у подальшому планують звільнити за процедурою обміну. Водночас з боку РФ почали лунати заяви про смертну кару.

Зокрема, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив про “неприпустимість” повернення полонених військових Україні. А голова думського комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький запропонував скасувати мораторій на смертну кару заради суду над полоненими воїнами полку Азов. Мораторій на страту де-факто діє в РФ з 1996 року.

Днями рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання про повернення смертної кари “не стоїть на порядку денному”.

Джерело: Вадим Денисенко, Deutsche Welle