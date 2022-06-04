Российская авиация нанесла ракетный удар по Сумской области с территории РФ
В субботу утром, 4 июня, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Сумской области.
Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, враг задействовал авиацию.
Обстрел произошел с территории страны-агрессора России около 4.00. В общей сложности зафиксировано шесть пусков неуправляемых ракет.
– С территории России враг продолжает обстреливать территорию Сумской области. Сегодня около 4.00 вражеская авиация совершила шесть пусков неуправляемыми ракетами, разорвавшимися на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района, — отметили в МВД.
По данным ведомства, в результате обстрела жертв нет, как и разрушений жилых или инфраструктурных объектов. Информация еще уточняется.
Следует отметить, что в последнее время российские войска неоднократно обстреливали Сумскую область. Так, 2 июня сообщалось, что российский самолет нанес три ракетных удара по Краснопольской общине.
А вечером 31 мая оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. В течение часа было зафиксировано 16 взрывов.
Кроме того, было зафиксировано две попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп на территорию области.
Как отмечали в Госпогранслужбе Украины, у границы с Черниговской и Сумской областями пока не зафиксировано скопления сил РФ, необходимого для повторного вторжения.