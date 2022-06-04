Російська авіація завдала ракетного удару по Сумщині з території РФ
Зранку в суботу, 4 червня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території Сумської області.
Як поінформували в пресслужбі МВС України, ворог задіяв авіацію.
Обстріл відбувся з території країни-агресора Росії близько 4.00 ранку. Загалом зафіксовано шість пусків некерованих ракет.
– З території Росії ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області. Сьогодні близько 4.00 ранку ворожа авіація здійснила шість пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району, – зазначили в МВС.
За даними відомства, внаслідок обстрілу жертв немає, які і руйнувань житлових чи інфраструктурних об’єктів. Інформація ще уточнюється.
Варто зазначити, що останнім часом російські війська неодноразово обстрілювали Сумщину. Так, 2 червня повідомлялося, що російський літак завдав три ракетні удари по Краснопільській громаді.
А ввечері 31 травня окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Протягом години було зафіксовано 16 вибухів.
Крім того, було зафіксовано дві спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп на територію області.
Як наголошували в Держприкордонслужбі України, біля кордону з Чернігівською та Сумською областями поки що не зафіксовано скупчення сил РФ, необхідне для повторного вторгнення.