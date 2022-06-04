Червень, 04 в 11:36

Зранку в суботу, 4 червня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території Сумської області.

Як поінформували в пресслужбі МВС України, ворог задіяв авіацію.

Обстріл відбувся з території країни-агресора Росії близько 4.00 ранку. Загалом зафіксовано шість пусків некерованих ракет.

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– З території Росії ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області. Сьогодні близько 4.00 ранку ворожа авіація здійснила шість пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району, – зазначили в МВС.

За даними відомства, внаслідок обстрілу жертв немає, які і руйнувань житлових чи інфраструктурних об’єктів. Інформація ще уточнюється.

Російська авіація завдала ракетного удару по Сумщині з території РФ / 3 фотографии

Варто зазначити, що останнім часом російські війська неодноразово обстрілювали Сумщину. Так, 2 червня повідомлялося, що російський літак завдав три ракетні удари по Краснопільській громаді.

А ввечері 31 травня окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Протягом години було зафіксовано 16 вибухів.

Крім того, було зафіксовано дві спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп на територію області.

Як наголошували в Держприкордонслужбі України, біля кордону з Чернігівською та Сумською областями поки що не зафіксовано скупчення сил РФ, необхідне для повторного вторгнення.

Фото: Повітряне командування Схід