Июнь, 06 в 11:44

Ситуация в Северодонецке (Луганская область) по состоянию на 6 июня несколько ухудшилась. Украинские военнослужащие сейчас закрепились в промышленной зоне города.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой. А именно в Северодонецке, где сейчас происходят самые ожесточенные бои, после удачной контратаки украинских защитников ситуация несколько ухудшилась.

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– Самые ожесточенные бои продолжаются в городе Северодонецк. Бои проходят достаточно динамично. Нашим защитникам удалось совершить контрнаступление, они освободили почти половину города, но сейчас ситуация снова немного для нас ухудшилась. Те позиции, которые были в промзоне, которые постоянно защищают ребята, там они сейчас и остаются, — отметил Гайдай.

По его словам, российские оккупанты существенно увеличили количество обстрелов как Северодонецка, так и Лисичанска. Войска РФ применяют привычную для себя тактику “выжженной земли”, полностью разрушая города.

– Мы чувствуем, что гораздо больше обстрелов стало: и по Северодонецку, и по Лисичанску. Разрушают все полностью. У них такая стандартная тактика выжженной земли, – заявил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупанты полностью разрушили уже не один город на территории области.

– У нас в Луганской области таких городов, похожих на Мариуполь, уже не один и не два. Можно сказать, что Счастье на 90% разрушено, и этот город был разрушен еще до Мариуполя. Попасная разрушена процентов на 80, Рубежное разрушено. Сейчас разрушают Северодонецк. И параллельно разрушают Лисичанск. У них единственная тактика: просто стереть с лица земли все, чтобы даже не было где закрепиться или что защищать, — объяснил Гайдай.

Он уточнил, что город Лисичанск находится на стратегической высоте, и оттуда можно гораздо дольше и продуктивнее удерживать линию обороны. Именно поэтому российские войска сосредоточили сейчас огромную часть обстрелов именно на Лисичанске. Захватчики разрушают все подряд, в частности жилые дома, центр гуманитарной помощи.

Гайдай проинформировал, что позавчера оккупанты специально расстреляли дом, где находился гуманитарный штаб (было зафиксировано более 30 “прилетов”). В этом штабе люди могли договориться об эвакуации, воспользоваться связью, взять гуманитарные наборы, воду и лекарства.

На днях сообщалось, что украинским военным удалось отвоевать часть города Северодонецк. По состоянию на вечер 5 июня появилась информация, что, по предварительным данным, около 50% Северодонецка находилось под контролем Вооруженных сил Украины.

В городе продолжаются уличные бои, а российская армия перебрасывала на это направление дополнительные силы.

По состоянию на утро 6 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

Фото: Сергей Гайдай