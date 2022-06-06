Червень, 06 в 11:44

Ситуація в Сєвєродонецьку (Луганська область) станом на 6 червня дещо погіршилася. Українські військовослужбовці зараз закріпилися у промисловій зоні міста.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою. А конкретно в Сєвєродонецьку, де зараз відбуваються найзапекліші бої, після вдалої контратаки українських захисників ситуація трохи погіршилася

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– Найзапекліші бої тривають у місті Сєвєродонецьк. Бої проходять доволі динамічно. Нашим захисникам вдалося на певний час здійснити контрнаступ, вони звільнили майже половину міста, але зараз ситуація знову трохи для нас погіршилася. Ті позиції, які були в промзоні, які постійно боронять хлопці, там вони зараз і залишаються, – зазначив Гайдай.

За його словами, російські окупанти суттєво збільшили кількість обстрілів як Сєвєродонецька, так і Лисичанська. Війська РФ застосовують звичну для себе тактику “випаленої землі”, руйнуючи міста вщент.

– Ми відчуваємо, що набагато більше обстрілів стало: і по Сєвєродонецьку, і по Лисичанську. Руйнують все повністю. У них така стандартна тактика випаленої землі, – заявив Гайдай.

Очільник ОВА наголосив, що окупанти зруйнували вщент вже не одне місто на території області.

– У нас на Луганщині своїх таких міст, подібних до Маріуполя, вже не одне і не два. Можна сказати, що Щастя на 90% зруйноване, і це місто було зруйноване ще до Маріуполя. Попасна зруйнована відсотків на 80, Рубіжне зруйноване. Зараз руйнують Сєвєродонецьк. І паралельно руйнують Лисичанськ. У них єдина тактика: просто стерти з лиця землі все, щоб навіть не було, де закріпитись або що захищати, – пояснив Гайдай.

Він уточнив, що місто Лисичанськ стоїть на стратегічній висоті, і звідти можна набагато довше і продуктивніше тримати лінію оборони. Саме тому російські війська зосередили зараз величезну частину обстрілів саме на Лисичанську. Загарбники руйнують все – житлові будинки, центр гуманітарної допомоги.

Гайдай поінформував, що позавчора окупанти навмисно розстріляли будинок, де розміщувався гуманітарний штаб (було зафіксовано понад 30 “прильотів”). У цьому штабі люди могли домовитися про евакуацію, скористатися зв’язком, взяти гуманітарні набори, воду та ліки.

Днями повідомлялося, що українським військовим вдалося відвоювати частину міста Сєвєродонецьк. Станом на вечір 5 червня з’явилася інформація, що близько 50% Сєвєродонецька перебувало під контролем Збройних сил України.

У місті тривають вуличні бої, а російська армія перекидала на цей напрямок додаткові сили.

Станом на ранок 6 червня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

Фото: Сергій Гайдай