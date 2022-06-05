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ВСУ постепенно отбивают центральную часть Северодонецка – Власенко

Юля Захарченко редактор ленты

Вооруженные силы Украины постепенно отбивают центральную часть Северодонецка от российской армии, однако на территории города продолжаются уличные бои.

Об этом сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

Сєвєродонецьк

Фото: Нацполиция

– В Северодонецке очень горячо. Продолжаются уличные бои. Наши парни понемногу отбивают центральную часть, – рассказал Власенко.

По предварительным данным, около 50% Северодонецка находится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако есть информация о вывозе российской армией местных жителей из оккупированной части города в захваченный Луганск, а также факты мародерства среди российских солдат.

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– Реально ситуация очень адская. Бои очень мощные. Все же все силы российские войска бросили именно на Северодонецк, – заметил он.

Власенко отметил, что российские солдаты используют артиллерию и тяжелое вооружение. По его словам, вероятнее всего на территории города остается около 10 тыс. человек.

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