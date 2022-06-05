ВСУ постепенно отбивают центральную часть Северодонецка – Власенко

Вооруженные силы Украины постепенно отбивают центральную часть Северодонецка от российской армии, однако на территории города продолжаются уличные бои.

Об этом сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

– В Северодонецке очень горячо. Продолжаются уличные бои. Наши парни понемногу отбивают центральную часть, – рассказал Власенко.

По предварительным данным, около 50% Северодонецка находится под контролем Вооруженных сил Украины. Однако есть информация о вывозе российской армией местных жителей из оккупированной части города в захваченный Луганск, а также факты мародерства среди российских солдат.

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– Реально ситуация очень адская. Бои очень мощные. Все же все силы российские войска бросили именно на Северодонецк, – заметил он.

Власенко отметил, что российские солдаты используют артиллерию и тяжелое вооружение. По его словам, вероятнее всего на территории города остается около 10 тыс. человек.

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