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Факты / Украина

После уничтожения крейсера Москва РФ перебросила на Змеиный средства ПВО – разведка Британии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
После уничтожения крейсера Москва РФ перебросила на Змеиный средства ПВО – разведка Британии
Фото: УНИАН

После потери крейсера Москва в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный в западной части Черного моря несколько средств противовоздушной обороны, в частности системы SA-15 и SA-22.

Об этом сообщает разведка Великобритании, отмечая, что, возможно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный.

— Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в частности, экспорта украинского зерна, — подчеркивают в разведке.

Также британские разведчики добавляют, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Российские войска продвигаются к Славянску и пытаются окружить украинские силы.

Прокомментировали в разведке и ракетные удары по Киеву утром 5 июня, отметив, что таким образом Россия, вероятно, пытается сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой.

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