Июнь, 06 в 12:07

После потери крейсера Москва в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный в западной части Черного моря несколько средств противовоздушной обороны, в частности системы SA-15 и SA-22.

Об этом сообщает разведка Великобритании, отмечая, что, возможно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный.

— Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в частности, экспорта украинского зерна, — подчеркивают в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 June 2022 Сейчас смотрят Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7sDt8fXMK3 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BwzT24DRlM — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 6, 2022

Также британские разведчики добавляют, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Российские войска продвигаются к Славянску и пытаются окружить украинские силы.

Прокомментировали в разведке и ракетные удары по Киеву утром 5 июня, отметив, что таким образом Россия, вероятно, пытается сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой.