После потери крейсера Москва в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный в западной части Черного моря несколько средств противовоздушной обороны, в частности системы SA-15 и SA-22.

Об этом сообщает разведка Великобритании, отмечая, что, возможно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 6 June 2022

