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Факти / Україна

Після знищення крейсера Москва РФ перекинула на Зміїний засоби ППО – розвідка Британії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Після знищення крейсера Москва РФ перекинула на Зміїний засоби ППО – розвідка Британії
Фото: УНІАН

Після втрати крейсера Москва у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, зокрема системи SA-15 та SA-22.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, зазначаючи, що, ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі острова Зміїний.

– Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна, – наголошують у розвідці.

Також британські розвідники додають, що на Донбасі продовжуються запеклі бої в Сєвєродонецьку. Російські війська просуваються до Слов’янська і намагаються спробувати оточити українські сили.

Прокоментували у розвідці й ракетні удари по Києву вранці 5 червня, зауваживши, що у такий спосіб Росія, ймовірно, намагається зірвати постачання західної військової техніки українським підрозділам на передовій.

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