Після втрати крейсера Москва у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, зокрема системи SA-15 та SA-22.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, зазначаючи, що, ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі острова Зміїний.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 June 2022

