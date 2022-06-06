Червень, 06 в 12:07

Після втрати крейсера Москва у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, зокрема системи SA-15 та SA-22.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, зазначаючи, що, ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі острова Зміїний.

– Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна, – наголошують у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 June 2022 Зараз дивляться Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7sDt8fXMK3 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BwzT24DRlM — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 6, 2022

Також британські розвідники додають, що на Донбасі продовжуються запеклі бої в Сєвєродонецьку. Російські війська просуваються до Слов’янська і намагаються спробувати оточити українські сили.

Прокоментували у розвідці й ракетні удари по Києву вранці 5 червня, зауваживши, що у такий спосіб Росія, ймовірно, намагається зірвати постачання західної військової техніки українським підрозділам на передовій.