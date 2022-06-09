РФ несет тяжелые потери под Северодонецком и перебрасывает войска под Попасную — Арестович
Российские войска перестали вести ближние бои в Северодонецке и начали обстреливать город авиацией и артиллерией.
Об этом в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советника руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
— Мы ожидали российского наступления… я даже это анонсировал, но они видимо решили поиздеваться и не пошли в наступление. Точнее они как-то пошли в наступление, даже где-то пытаются наступать, но не очень у них выходит. В основном полагаются на авиацию и артиллерию, потому что не хотят ближних боев. Потому что в Северодонецке они понесли очень тяжелые потери в живой силе, очень тяжелые, — сказал Арестович, уточнив, что потери измеряются в количестве тел.
По его словам, российская армия имеет сотни погибших в самом Северодонецке и вокруг города.
Арестович добавил, что российские войска хотели совершить попытку рывка для перерезания трассы Бахмут-Лисичанск, но ничего не вышло.
В самом Северодонецке. по его словам, идут, в основном, налеты авиацией и артиллерийские обстрелы, когда ближний контакт между военными противоборствующих сторон — отсутствует.
По мнению Алексея Арестовича, смена тактики войск РФ произошла из-за смены военного руководства.
При этом советник руководителя ОП добавил, что оккупанты отошли с некоторых направлений и сосредоточились на Попасной.
Источник: Фейгин Live