Июнь, 08 в 22:53

Российские войска перестали вести ближние бои в Северодонецке и начали обстреливать город авиацией и артиллерией.

Об этом в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советника руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Мы ожидали российского наступления… я даже это анонсировал, но они видимо решили поиздеваться и не пошли в наступление. Точнее они как-то пошли в наступление, даже где-то пытаются наступать, но не очень у них выходит. В основном полагаются на авиацию и артиллерию, потому что не хотят ближних боев. Потому что в Северодонецке они понесли очень тяжелые потери в живой силе, очень тяжелые, — сказал Арестович, уточнив, что потери измеряются в количестве тел.

По его словам, российская армия имеет сотни погибших в самом Северодонецке и вокруг города.

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Арестович добавил, что российские войска хотели совершить попытку рывка для перерезания трассы Бахмут-Лисичанск, но ничего не вышло.

В самом Северодонецке. по его словам, идут, в основном, налеты авиацией и артиллерийские обстрелы, когда ближний контакт между военными противоборствующих сторон — отсутствует.

По мнению Алексея Арестовича, смена тактики войск РФ произошла из-за смены военного руководства.

При этом советник руководителя ОП добавил, что оккупанты отошли с некоторых направлений и сосредоточились на Попасной.

Источник: Фейгин Live