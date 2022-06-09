Червень, 08 в 22:53

Російські війська перестали вести ближні бої у Сєвєродонецьку та почали обстрілювати місто авіацією та артилерією.

Про це в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

– Ми чекали російського наступу… я навіть це анонсував, але вони, мабуть, вирішили познущатися і не пішли в наступ. Точніше вони якось пішли у настання, навіть десь намагаються наступати, але не дуже у них виходить. Здебільшого покладаються на авіацію та артилерію, бо не хочуть ближніх боїв. Тому що в Сєверодонецьку вони зазнали дуже тяжких втрат у живій силі, дуже тяжких, – сказав Арестович, уточнивши, що втрати вимірюються у кількості тіл.

За його словами, російська армія має сотні загиблих у самому Сєвєродонецьку та навколо міста.

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Арестович додав, що російські війська хотіли зробити спробу перерізати траси Бахмут-Лисичанськ, але успіху не мали.

У самому Сєверодонецьку, за його словами, йдуть, в основному, нальоти авіацією та артилерійські обстріли, коли ближнього контакту між військовими протиборчих сторін майже немає.

На думку Олексія Арестовича, зміна тактики військ РФ відбулася через зміну військового керівництва.

При цьому радник керівника ОП додав, що окупанти відійшли з деяких напрямків та зосередилися на Попасній.

Джерело: Фейгин Live