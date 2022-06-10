Июнь, 09 в 22:56

Украина расследует вынесение смертного приговора британцам и марокканцу судом так называемой ДНР.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, согласно Женевским конвенциям, Эйден Эслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях.

Она подчеркнула, что их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях.

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— Ни один военнопленный не может быть осужден без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, действующий как в мирное, так и в военное время. Более того, в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не поддаваться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, — написала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что этим фальшивым приговором Россия еще раз демонстрирует свою отрешенность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права.

— Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них, — добавила Венедиктова.

Напомним, что “суд” так называемой ДНР “приговорил” двух граждан из Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни.

Как сообщают британские и некоторые российские СМИ, указанные иностранцы несли службу в рядах украинских Вооруженных сил. Об этом свидетельствуют фотографии иностранцев, где они одеты в камуфляж Вооруженных сил Украины.