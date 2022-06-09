Червень, 09 в 18:24

Бойовики з так званої ДНР “засудили” до страти трьох іноземців.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема опозиційне видання Meduza.

“Верховний суд ДНР” “засудив” до смертної кари двох громадян Великої Британії Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також громадянина Саадуна Брагіма, який є громадянином Марокко.

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Як повідомляють британські та деякі російські ЗМІ, зазначені іноземці несли службу в лавах українських Збройних сил. Про це також свідчать фотографії іноземців, де вони одягнені у камуфляж Збройних сил України.

Водночас державні органи України не коментували їх приналежність до ЗСУ.

Терористи з “ДНР” вважають іноземних громадян винними у найманстві та вчиненні дій, спрямованих на повалення “влади” самопроголошеного осередку бойовиків.

Усі три іноземці можуть протягом місяця подати “апеляцію”.

Російські ЗМІ повідомляли, що Шон Піннер та Ейден Аслін були взяті у полон в Маріуполі у середині квітня. Водночас Брагім Саадун був взятий у полон у Волновасі у березні.

На рішення терористів відреагувала міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка засудила розправу над британськими громадянами.

– Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких утримують російські прихильники на Сході України. Вони є військовополоненими. Це фіктивний вирок, який не має жодної легітимності. Мої думки із сім’ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати, – написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Раніше російська пропаганда запустила нову хвилю інформаційної війни, коли почала розповідати про смертну кару для українських військових, які потрапили у полон.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко казав, що ця інформаційна хвиля є доволі небезпечною для України. Крім того, він назвав три цілі, які переслідує Росія, коли робить подібні заяви.

Нагадаємо, в середині травня була проведена евакуація кількох сотень українських військових з металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі. Оборонців міста на Азові вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області.

Міноборони України повідомляло, що у майбутньому оборонців Маріуполя звільнять через процедуру обміну, а з боку РФ почали лунати заяви про смертну кару.

Зокрема, голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив про “неприпустимість” повернення військовополонених до України, а голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький запропонував скасувати мораторій на смертну кару саме заради розправи над полоненими воїнами полку Азов.

Після цього речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про повернення смертної кари “не стоїть на порядку денному”.

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Джерела: Meduza, Liz Truss