Червень, 09 в 22:56

Україна розслідує винесення смертного вироку британцям та марокканцю судом так званої ДНР.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, відповідно до Женевських конвенцій, Ейден Еслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у воєнних діях.

Вона наголосила, що їхнє затримання має бути спрямоване лише на запобігання їх подальшій участі в бойових діях.

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– Жоден військовополонений не може бути засуджений без можливості захисту і без допомоги кваліфікованого адвоката або захисника. Це основний принцип права на справедливий суд, яке діє як у мирний, так і в воєнний час. Більше того, у сучасному європейському просторі смертна кара розглядається як неприйнятна форма покарання, несумісна з основними правами, правом на життя та правом не піддаватися жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, – написала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що цим фальшивим вироком Росія вкотре демонструє свою відчуженість від системи, заснованої на правилах, і кричуще нехтування самою основою верховенства права.

– Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них, – додала Венедіктова.

Нагадаємо, що “суд” так званої ДНР “засудив” двох громадян з Великої Британії та одного громадянина Марокко до смертної кари.

Як повідомляють британські та деякі російські ЗМІ, зазначені іноземці несли службу в лавах українських Збройних сил. Про це також свідчать фотографії іноземців, де вони одягнені у камуфляж Збройних сил України.