Червень, 11 в 12:00

Україна може отримати від Німеччини самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже в червні. А згодом нашій державі можуть передати німецькі зенітні самохідні установки Gepard.

Про це розповів в одному з інтерв’ю посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Він зазначив, що, попри обіцянки та заяви німецьких політиків, зокрема канцлера Олафа Шольца, Німеччина досі не передала Україні жодної одиниці важкої зброї.

Зараз дивляться

– З одного боку, нібито є політичне рішення, навіть історичне, від Бундестагу від 28 квітня 2022 року… про те, що Німеччина буде постачати Україні важке озброєння і комплексні системи… Була ціла низка оголошень, гучних заяв впродовж останніх тижнів. А з іншого боку, станом на 105-й день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки — щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки, — жодної не було поставлено до України, – наголосив Мельник.

Попри це, посол поінформував, що влітку очікується виконання щонайменше двох обіцянок Берліна щодо постачання Україні важкої зброї.

Зокрема, йдеться про гаубиці Panzerhaubitze 2000, які наша держава може отримати близько 22 червня. А установки Gepard повинні надійти в липні та серпні.

– Йдеться про дві обіцянки: 7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, — ми ці системи отримаємо десь 22 червня. І самохідні зенітні системи, так звані Гепарди. Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Гепардів — до кінця липня, ще 15 — до кінця серпня. Тобто лише два рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації, – зазначив Мельник.

Як відомо, 28 квітня німецький Бундестаг більшістю голосів підтримав надання Україні важкого озброєння для протидії військовій агресії РФ. Водночас Берлін затягує передання нашій державі важкого озброєння. У травні німецькі ЗМІ писали, що уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України.

Наразі відомо, що Україна повинна отримати від Німеччини самохідні гармати-гаубиці PzH 2000. Українські воїни вже розпочали тренувальні стрільби з цієї зброї.

Крім того, наша держава отримає зенітні танки Gepard зі складів Німеччини.

У Берліні анонсували й постачання Україні систем протиповітряної оборони Iris-T, проте одразу уточнили, що “на це підуть місяці”.