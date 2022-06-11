Яценюк: Расширение ЕС за счет Украины – это его укрепление и усиление демократии

Июнь, 11 в 12:05

Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Это решение гораздо больше, чем просто об Украине. Это решение о ЕС и вообще о будущем демократии в мире.

Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии.

— Сейчас для Европейского Союза нужно осознать одну ключевую вещь – решимость в принятии решений. Исторические решения приводят либо к победам, либо к поражениям. Были исторические решения, которые привели к поражениям: это ряд решений 1939 года, это решение отказать Украине в предоставлении Плана действий по членству в НАТО, — отметил он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что если бы ПДЧ был подписан, с высокой вероятностью Россия не напала бы на Украину:

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— Я могу с высокой вероятностью сказать, что нашим западным партнерам не нужно было бы сегодня тратить невероятные средства на поддержку Украины и на поддержку собственных военных бюджетов. Я могу с высокой вероятностью сказать, что путинская диктатура тогда бы не одержала победу, — добавил он.

Кроме того, Арсений Яценюк заявил, что для него очевидно, что другого исторического решения, победного решения, чем предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза, просто быть не может.

— В других обстоятельствах такие диктаторы как Путин, а Путин не один в мире, — будут дальше проводить антидемократическую политику. И тогда ЕС сам будет стоять перед угрозой собственного существования. А расширение Европейского Союза за счет Украины – это усиление, укрепление, и это усиление мировой демократии. Поэтому другого решения быть не может, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Источник: Киевский форум безопасности