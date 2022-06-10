Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ЕС может сделать исторический шаг: Зеленский о статусе кандидата для Украины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ЕС может сделать исторический шаг: Зеленский о статусе кандидата для Украины
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал демократические страны поддержать Украину не только на словах, но и на деле.

Об этом он сообщил во время выступления перед участниками Копенгагенского демократического саммита.

– Нам нужно перейти к действиям, кроме слов о том, что Украина должна быть частью европейской семьи. В ближайшие недели и дни Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности народа Украины к европейской семье – это не просто слова и не пустые слова, — отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны эффективные, юридически обязывающие гарантии безопасности и обновленная архитектура безопасности для европейского континента.

Сейчас смотрят

Он отметил, что когда становится ясно, что война может начаться в любой момент, агрессор должен почувствовать ужас перед демократическим миром, силу международного права, как только окажется, что этот агрессор только пытается нарушить существующие базовые нормы.

Читайте
Вступление Украины в ЕС: когда будет известно решение Евросоюза и закончит ли это войну

Владимир Зеленский напомнил, что агрессия России началась не 24 февраля, а в 2014 году. Он отметил, что Россия нарушила более 400 международных договоров и соглашений.

Среди них Устав ООН, Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенция ООН о предотвращении наказания за преступление геноцида, Международная конвенция по защите всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция ООН по морскому праву.

Поэтому президент подчеркнул, что демократия должна быть эффективной во всех смыслах, а слова должны работать и действовать.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка