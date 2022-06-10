Июнь, 10 в 13:50

Президент Украины Владимир Зеленский призвал демократические страны поддержать Украину не только на словах, но и на деле.

Об этом он сообщил во время выступления перед участниками Копенгагенского демократического саммита.

– Нам нужно перейти к действиям, кроме слов о том, что Украина должна быть частью европейской семьи. В ближайшие недели и дни Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности народа Украины к европейской семье – это не просто слова и не пустые слова, — отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны эффективные, юридически обязывающие гарантии безопасности и обновленная архитектура безопасности для европейского континента.

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Он отметил, что когда становится ясно, что война может начаться в любой момент, агрессор должен почувствовать ужас перед демократическим миром, силу международного права, как только окажется, что этот агрессор только пытается нарушить существующие базовые нормы.

Владимир Зеленский напомнил, что агрессия России началась не 24 февраля, а в 2014 году. Он отметил, что Россия нарушила более 400 международных договоров и соглашений.

Среди них Устав ООН, Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенция ООН о предотвращении наказания за преступление геноцида, Международная конвенция по защите всех лиц от насильственных исчезновений, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция ООН по морскому праву.

Поэтому президент подчеркнул, что демократия должна быть эффективной во всех смыслах, а слова должны работать и действовать.