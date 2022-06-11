Яценюк: Розширення ЄС за рахунок України – це його укріплення і посилення демократії

Червень, 11 в 12:05

Україна повинна отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу. Це рішення набагато більше, ніж просто про Україну. Це рішення про ЄС і взагалі про майбутнє демократії в світі.

На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії.

– Зараз для Європейського Союзу треба усвідомити одну ключову річ – рішучість в ухваленні рішень. Історичні рішення приводять або до перемог, або до поразок. Були історичні рішення, які привели до поразок: це низка рішень 1939 року, це рішення відмовити Україні щодо надання Плану дій щодо членства в НАТО, – зауважив він.

Арсеній Яценюк також наголосив, що якби ПДЧ був підписаний, з високою вірогідністю Росія не напала б на Україну:

Зараз дивляться

– Я можу з високою вірогідністю сказати, що нашим західним партнерам не треба було б сьогодні витрачати неймовірні кошти на підтримку України і на підтримку власних військових бюджетів. Я можу з високою вірогідністю сказати, що путінська диктатура тоді би не отримала перемогу, – додав він.

Крім того, Арсеній Яценюк заявив, що для нього очевидно, що іншого історичного рішення, переможного рішення, ніж надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, просто бути не може.

– За інших обставин такі диктатори як Путін, а Путін не один у світі, – будуть далі проводити антидемократичну політику. І тоді ЄС буде сам стояти перед загрозою власного існування. А розширення Європейського Союзу за рахунок України – це його посилення, укріплення, і це посилення світової демократії. Тому іншого рішення бути не може, – наголосив Арсеній Яценюк.

Джерело: Київський безпековий форум