Производитель немецких Marder готов немедленно передать их Украине

Июнь, 12 в 16:24

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в интервью BILD, что компания готова немедленно передать Украине несколько боевых машин пехоты Marder ее производства, которые Бундесвер снял с вооружения Германии.

Он отметил, что машины прошли модернизацию.

– Мы ремонтируем 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство, – заявил Паппергер.

Также издание опубликовало фото пяти модернизированных машин, каждая из которых стоит от 850 тыс. до 1 млн евро в зависимости от оснащения.

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Кроме того, на складе Rheinmetall в ожидании модернизации находятся еще 88 танков Leopard 1 и танки Leopard 2.

Компания заявила, что хочет увеличить мощности производства в связи с высоким спросом на военную технику.

– Мы ожидаем увеличения продаж до 20% в год и сейчас увеличиваем наши мощности. Мы можем по крайней мере утроить производство боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, производство бронемашин может быть удвоено, потому что мы можем очень быстро восстановить большую часть инфраструктуры времен Холодной войны, – заявил Паппергер.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия должна передать Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder.

Греция же, в свою очередь, обязалась быстро поставить в Украину бронемашины советского производства.

Однако по данным Bild, речь идет о тех немецких бронемашинах, на которые Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину.

В Греции тем временем считают слишком медленной схему Германии, по которой Афины собираются поставлять Украине советские бронетранспортеры БМП-1 в обмен на модернизированные и отремонтированные немецкие БМП Marder.

Напомним, Украина получит первые немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T только в октябре, так как они все еще находятся на этапе производства.

По мнению посла в Германии Андрея Мельника, в течение 3-4 лет Украина сможет поставить такие системы вокруг своих городов и наиболее важных объектов.