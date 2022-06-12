Виробник німецьких Marder готовий негайно передати їх Україні

Червень, 12 в 16:24

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів в інтерв’ю BILD, що компанія готова негайно передати Україні кілька бойових машин піхоти Marder її виробництва, які Бундесвер зняв із озброєння Німеччини.

Він зазначив, що машини пройшли модернізацію.

– Ми ремонтуємо 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли і куди вони мають бути доставлені, вирішує федеральний уряд, – заявив Паппергер.

Також видання опублікувало фото п’яти модернізованих машин, кожна з яких коштує від 850 тис. до 1 млн євро залежно від оснащення.

Зараз дивляться

Крім того, на складі Rheinmetall в очікуванні модернізації перебувають ще 88 танків Leopard 1 і танки Leopard 2.

Компанія заявила, що хоче збільшити потужності виробництва у зв’язку із високим попитом на військову техніку.

– Ми очікуємо збільшення продажів до 20% на рік і зараз збільшуємо наші потужності. Ми можемо принаймні потроїти виробництво боєприпасів протягом наступних 12 місяців, виробництво бронемашин може бути подвоєне, тому що ми можемо дуже швидко відновити більшу частину інфраструктури часів Холодної війни, – заявив Паппергер.

Наприкінці травня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина має передати Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder.

Греція ж своєю чергою зобов’язалася швидко поставити в Україну бронемашини радянського виробництва.

Проте за даними Bild, йдеться про ті німецькі бронемашини, на які Rheinmetall подала заявку на експорт в Україну.

У Греції тим часом вважають надто повільною схему Німеччини, за якою Афіни збираються постачати Україні радянські бронетранспортери БМП-1 в обмін на модернізовані та відремонтовані німецькі БМП Marder.

Нагадаємо, Україна отримає перші німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T лише у жовтні, оскільки вони все ще перебувають на етапі виробництва.

На думку посла у Німеччині Андрія Мельника, протягом 3-4 років Україна зможе поставити такі системи навколо своїх міст та найважливіших об’єктів.