Боррель прокомментировал слова Макрона о необходимости не унижать Россию

Июнь, 13 в 7:09

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь призвал не унижать Россию.

Он отметил, что Евросоюзу придется сосуществовать с Россией, несмотря на те зверства, которые россияне совершают в Украине.

— Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору, и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте, — заявил Боррель.

Дипломат сообщил, что приемлемым результатом войны для ЕС станет возврат к позициям до полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

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— Наша военная помощь должна дойти до украинских сил как можно быстрее, потому что они ведут войну не банкнотами, а оружием, которое позволяет им противостоять российской агрессии. При этом все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами, и Украине необходимо иметь возможность подойти к этому этапу с позиции силы, чтобы Россия больше не могла оккупировать территорию, которую она завоевала и оккупировала с 24 февраля, — заявил Боррель.