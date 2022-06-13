Боррель прокоментував слова Макрона про необхідність не принижувати Росію
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, котрий знову закликав не принижувати Росію.
Він зазначив, що Євросоюзу доведеться співіснувати з Росією, незважаючи на ті звірства, які росіяни чинять в Україні.
– Це говорить не тільки Еммануель Макрон. Цей вислів втілює реальність: Росія продовжить своє існування після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити, як ми маємо намір із нею співіснувати. Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія здійснила в Україні. Це вторгнення, ця агресія, це знищення України, ми все це щовечора бачили по телевізору, і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті, — заявив Боррель.
Дипломат повідомив, що прийнятним результатом війни для ЄС буде повернення до позицій перед повномасштабним вторгненням російських військ 24 лютого.
– Наша військова допомога має дійти до українських сил якнайшвидше, тому що вони ведуть війну не банкнотами, а зброєю, яка дає їм змогу протистояти російській агресії. Водночас усі війни закінчуються припиненням вогню та переговорами, й Україні необхідно мати можливість підійти до цього етапу з позиції сили, щоб Росія більше не могла окупувати територію, яку вона завоювала та окупувала з 24 лютого, — заявив Боррель.