Боррель прокоментував слова Макрона про необхідність не принижувати Росію

Червень, 13 в 7:09

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, котрий знову закликав не принижувати Росію.

Він зазначив, що Євросоюзу доведеться співіснувати з Росією, незважаючи на ті звірства, які росіяни чинять в Україні.

– Це говорить не тільки Еммануель Макрон. Цей вислів втілює реальність: Росія продовжить своє існування після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити, як ми маємо намір із нею співіснувати. Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія здійснила в Україні. Це вторгнення, ця агресія, це знищення України, ми все це щовечора бачили по телевізору, і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті, — заявив Боррель.

Дипломат повідомив, що прийнятним результатом війни для ЄС буде повернення до позицій перед повномасштабним вторгненням російських військ 24 лютого.

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– Наша військова допомога має дійти до українських сил якнайшвидше, тому що вони ведуть війну не банкнотами, а зброєю, яка дає їм змогу протистояти російській агресії. Водночас усі війни закінчуються припиненням вогню та переговорами, й Україні необхідно мати можливість підійти до цього етапу з позиції сили, щоб Росія більше не могла окупувати територію, яку вона завоювала та окупувала з 24 лютого, — заявив Боррель.