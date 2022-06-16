Июнь, 16 в 12:22

Украинские вузы, очевидно, и новый учебный год будут проводить онлайн или в гибридном формате. Почему так, Фактам ICTV объяснил директор департамента высшего образования, генеральный директор директората профессионального, высшего образования Минобразования Олег Шаров

— Нет особого значения, какой вызов перед поступающими, какие вызовы перед вузами. Здесь вызов перед страной – выживание. Выживет страна – все будет в порядке и с вузами, и с поступающими. А сейчас вузы и абитуриенты должны просто адаптироваться под условия, связанные с борьбой за выживание страны, — начинает Олег Шаров

Фактически каждый вуз в Украине имеет укрытие, однако оно не спасет во время артиллерийских обстрелов.

— Юридически каждый решает сам за себя, но Министерство образования будет стремиться к тому, чтобы как можно больше вузов вышли в режим офлайн, но не за счет участников образовательного процесса. Нельзя выходить в автономном режиме там, где могут быть артиллерийские обстрелы. То есть, когда есть угроза ракетно-бомбовых ударов, есть воздушная тревога, можно спуститься в укрытие. Когда речь идет об артиллерийских обстрелах, они происходят внезапно. Там проводить учебный процесс невозможно, – отмечает директор департамента.

Если украинцы часто игнорируют воздушные тревоги, то во время учебного процесса игнорировать их – нарушать закон. А значит, все должны будут добросовестно спускаться в бомбоубежище – без исключений и каждый раз.

Сейчас смотрят

– И по большому счету это мало кому будет нравиться. Но избегание этого будет грубым нарушением, ставящим под угрозу жизни десятков, а то и сотен людей. Ведь когда речь идет о скоплении определенного количества людей, то у врага тоже может появиться соответствующая мотивация. А значит, эти люди должны будут в нужную минуту спуститься в укрытие, спрятаться, переждать, и дальше возникнет вопрос, что делать в это время, — говорит Олег Шаров.

Он отмечает, что если в укрытиях не будет возможности продолжить занятия, если там даже не будет Wi-Fi, то такие вещи будут лимитировать и делать невозможным учебный процесс офлайн. Даже если укрытия есть в каждом вузе, их вместимость и оснащенность недостаточны, поскольку вряд ли есть укрытие, в котором можно спрятать всех студентов и работников одновременно.

— Конечно, главный лимит – это вместительность наших укрытий. То есть если в определенном учебном корпусе есть укрытие на 200 человек, это означает, что в образовательный процесс можно вывести одновременно 200 человек. Не 500, не 800, не 1000, а 200 и точка. Конечно, можно посменно выводить: 200 в понедельник, 200 во вторник, 200 в первую смену, 200 – во вторую, но возникнет огромное количество условностей, и работа с этими условностями потребует от высших учебных заведений и мастерства, и большой работы. А мы знаем, что определенной части нашего населения присуще отношение “а ничего не будет”. То есть я позволю себе спрогнозировать, что буквально за 3-4 дня такого режима начнется принуждение к прохождению в укрытие, — отмечает директор департамента.

Также вопрос о том, какие вызовы принесет зима.

– Учебный процесс в некоторых заведениях придется начать раньше. Я думаю, что сегодня уже достаточно сказано в СМИ о том, что нас ждет очень и очень сложная зима. И, понятно, что идеальную ситуацию с отоплением представить трудно. А значит, нам надо думать о том, чтобы по крайней мере в разгар зимы мы могли сэкономить хотя бы на отоплении больших корпусов. Это значит, что надо немножко раньше начать учебный процесс, а возможно, придется и немножко позже его заканчивать — тут уж как получится. По крайней мере мы хотим это предложить, — отмечает Шаров.

Следовательно, учебный год будет гибридным.

– Мне бы очень хотелось, чтобы он был в формате офлайн, но думаю, что в лучшем случае в очень ограниченном количестве заведений в совсем уже тыловых регионах он может таким быть. Там может быть спокойно, но не факт, что будет достаточно мест в укрытиях. А если мест в укрытиях для всех недостаточно, значит будет гибридное обучение. Но те занятия, которые остро нуждаются в аудиторном обучения (то, что, скажем, и так два с половиной года не удавалось), очень бы хотелось чтобы, наконец, проходили как это должно быть. Потому что знаете, в первые полгода ковида мы говорили, что качество образования удержится или за счет того, что было, или за счет того, что будет потом. Теперь же после двух с половиной лет пандемии и войны не знаешь, что там поддерживало качество “до”, но хочется, чтобы что-то поддерживало качество “после”, — заключает глава департамента.