Червень, 16 в 12:22

Українські виші, найочевидніше, і новий навчальний рік проводитимуть онлайн чи у гібридному форматі. Чому так, Фактам ICTV пояснив директор департаменту вищої освіти, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров.

– Немає особливого значення, який виклик перед вступниками, які виклики перед вишами. Тут виклик перед країною – виживання. Виживе країна – все буде гаразд і з вишами, і зі вступниками. А зараз виші і вступники мають просто адаптуватися під ті умови, які пов’язані з боротьбою за виживання країни, – розпочинає Олег Шаров.

Фактично кожен виш в Україні має укриття, однак воно не врятує під час артилерійських обстрілів.

– Юридично кожен вирішує сам за себе, але Міністерство освіти буде прагнути, щоб якомога більше вишів вийшли в режим офлайн, та не за рахунок учасників освітнього процесу. Не можна виходити офлайн там, де можуть бути артилерійські обстріли. Тобто коли є загроза ракетно-бомбових ударів, є повітряна тривога, можна спуститися в укриття. Коли мова йде про артилерійські обстріли, вони відбуваються раптово. Там проводити навчальний процес неможливо, – зазначає директор департаменту.

Якщо в побуті українці часто ігнорують повітряні тривоги, то під час навчального процесу ігнорувати їх – значить порушувати закон. А отже, всі матимуть сумлінно спускатися в бомбосховище – без винятків і щоразу.

Зараз дивляться

– І за великим рахунком, це мало кому буде подобатися. Але уникання цього буде грубим порушенням, яке ставить під загрозу життя десятків, а то й сотень людей. Адже коли йдеться про скупчення певної кількості людей, то у ворога теж може з’явитися відповідна мотивація. А отже, ці люди матимуть у потрібну хвилину спуститись в укриття, сховатися, перечекати, і далі виникне питання, що робити в цей час, – каже Олег Шаров.

Він наголошує, що якщо в укриттях не буде можливості продовжити заняття, якщо там навіть не буде Wi-Fi, то такі речі будуть лімітувати й унеможливлювати навчальний процес офлайн. Навіть якщо укриття є в кожному виші, їхня місткість та потужність недостатні, бо навряд чи є укриття, в якому можна сховати всіх студентів і працівників одночасно.

– Звичайно, головний ліміт – це потужність наших сховищ. Тобто якщо у певному навчальному корпусі є укриття на 200 осіб, це означає, що в освітній процес можна вивести одночасно 200 осіб. Не 500, не 800, не 1000, а 200 і крапка. Звісно, можна позмінно виводити: 200 в понеділок, 200 у вівторок, 200 в першу зміну, 200 – в другу, але виникне величезна кількість умовностей, і робота з цими умовностями потребуватиме від закладів вищої освіти і майстерності, і великої роботи. А ми знаємо, що певній частині нашого населення притаманне ставлення “а нічого не буде”. Тобто я дозволю собі спрогнозувати, що буквально за 3-4 дні такого режиму почнеться примушування до проходження в укриття, – наголошує директор департаменту.

Також питання в тому, які виклики принесе зима.

– Навчальний процес у деяких закладах доведеться розпочати раніше. Я думаю, що сьогодні вже достатньо сказано в ЗМІ про те, що на нас чекає дуже і дуже складна зима. І, зрозуміло, що ідеальну ситуацію з опаленням уявити важко. А отже, нам треба думати про те, щоб принаймні в розпал зими ми могли б зекономити хоча б на опаленні великих корпусів. Це означає, що треба трошки раніше розпочати навчальний процес, а можливо, доведеться і трошки пізніше його закінчувати – то вже як вийде. Принаймні ми хочемо це запропонувати, – зазначає Шаров.

Отже, навчальний рік буде гібридним.

– Мені б дуже хотілося, щоб він був у форматі офлайн, але думаю, що в кращому разі в дуже обмеженій кількості закладів у зовсім вже тилових регіонах він може таким бути. Там може бути спокійно, але не факт, що буде достатньо місць в укриттях. А якщо місць в укриттях для всіх недостатньо, значить, буде гібридне навчання. Але ті заняття, які конче потребують аудиторного навчання (те, що, скажемо, і так два з половиною роки не вдавалося), дуже хотілося б щоб, нарешті, проходили як воно має бути. Бо знаєте, у перші півроку пандемії, ми казали, що якість освіти утримається або за рахунок того, що було, або за рахунок того, що буде потім. Тепер після двох з половиною років ковіду і війни не знаєш, що там підтримувало якість “до”, але ж хочеться, щоби щось підтримувало якість “потім”, – підсумовує очільник департаменту.