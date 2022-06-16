Карта боевых действий на 16.06.2022 – ситуация на фронте
16 июня российские военные штурмуют позиции Вооруженных сил Украины на Славянском, Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 16.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях одна из белорусских механизированных бригад отработала развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных.
На Северском направлении РФ удерживает подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Кроме того, российские захватчики обстреляли из артиллерии позиции украинских войск в районах населенных пунктов Леоновка Черниговской и Бачевск Сумской областей.
На Слобожанском направлении враг перегруппировывает войска, чтобы нарастить наступательные возможности.
На Харьковском направлении оккупанты производили интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов, чтобы сковать подразделения ВСУ и помешать их переходу в наступление.
На Славянском направлении агрессор предпринимает штурмовые действия и ищет слабые места в оборонных позициях украинских войск.
Россияне обстреляли из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.
На Донецком направлении боевые действия идут вдоль всей линии столкновения. Основные усилия армия РФ по состоянию на 16 июня сосредоточены на Бахмутском направлении.
Оккупанты штурмом пытаются улучшить тактическое положение и обстреливают из артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестовое и Волчеяровка.
На Лиманском направлении россияне обстреляли подразделения ВСУ из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.
Из всех имеющихся видов вооружения захватчики атакуют украинские подразделения в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк на Северодонецком направлении.
Враг не прекращает попыток установить полный контроль над Северодонецком, прибегая к штурмовым действиям.
Систематически под вражеским огнем находятся подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны армия РФ и на Южнобужском и Таврическом направлениях.
Сейчас оккупанты удерживают занятые рубежи, пытаются помешать наступлению украинцев и оборудуют позиции в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.
В акватории Черного моря враг удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.
Потери РФ на 16 июня 2022
- личного состава – около 32 950 (+200),
- танков ‒ 1 449 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 3 545 (+17),
- артиллерийских систем – 729 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 233 (+3),
- средств противовоздушной обороны – 97,
- самолетов – 213,
- вертолетов – 179,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 591,
- крылатых ракет – 129,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 (+9),
- специальной техники – 55.
Полномасштабная война в Украине длится уже 113-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW