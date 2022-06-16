Карта бойових дій на 16.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 16 в 11:28

16 червня російські військові штурмують позиції Збройних сил України на Слов’янському, Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 16.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках одна з білоруських механізованих бригад відпрацювала розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів із практичним прийомом військовозобов’язаних.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку РФ утримує підрозділи зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Крім того, російські загарбники обстріляли з артилерії позиції українських військ у районах населених пунктів Леонівка Чернігівської та Бачівськ Сумської областей.

На Слобожанському напрямку ворог перегруповує війська, щоб наростити наступальні спроможності.

На Харківському напрямку окупанти здійснювали інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню, у районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів, щоб скувати підрозділи ЗСУ та завадити їхньому переходу в наступ.

На Слов’янському напрямку агресор вдається до штурмових дій та шукає слабкі місця в оборонних позиціях українських військ.

Росіяни обстріляли з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку бойові дії точаться уздовж усієї лінії зіткнення. Основні зусилля армія РФ станом на 16 червня зосереджує на Бахмутському напрямку.

Окупанти штурмом намагаються покращити тактичне положення та обстрілюють з артилерії райони населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли підрозділи ЗСУ зі ствольної артилерії в районі Пискунівки.

Із усіх наявних видів озброєння загарбники атакують українські підрозділи в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк на Сєвєродонецькому напрямку.

Ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, вдаючись до штурмових дій.

Систематично під ворожим вогнем перебувають підрозділи ЗСУ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони армія РФ і на Південнобузькому та Таврійському напрямках.

Нині окупанти утримують зайняті рубежі, намагаються завадити наступу українців та обладнують позиції у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Втрати РФ на 16 червня 2022

особового складу ‒ близько 32 950 (+200),

танків ‒ 1 449 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 3 545 (+17),

артилерійських систем – 729 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 233 (+3),

засобів протиповітряної оборони – 97,

літаків – 213,

гелікоптерів – 179,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 591,

крилатих ракет – 129,

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 494 (+9),

спеціальної техніки – 55.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW