Июнь, 16 в 14:46

На Херсонщине российские агрессоры в ужасе от наступления Вооруженных сил Украины – не вылезают из окопов, седеют от страха и видят корректировщика огня в каждой местной бабушке.

Это следует из новых перехватов СБУ телефонных разговоров российских агрессоров, опубликованных 16 июня.

– Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукуха едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может, они ночью е*ашатся с нами, а днем ​​они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии, – рассказал один оккупант другому.

На ответные советы о том, как именно следует воевать с украинцами, агрессор выдал порцию пропагандистских штампов и иронически посоветовал “позвонить Володьке Путину”, так как в действительности у армии РФ нет шансов продвинуться на юге Украины.

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– У них там такие позиции… Чтоб ты понимал, у нас даже летчики боятся летать! – отметил он.

В СБУ подчеркнули, что наши защитники готовы сделать так, чтобы российские захватчики “не только летать, но и ходить боялись на нашей земле”.

Фото: Людмила Денисова