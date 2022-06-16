Червень, 16 в 14:46

На Херсонщині російські агресори нажахані наступом Збройних сил України – не вилазять із окопів, сивіють від страху та бачать коригувальника вогню у кожній місцевій бабусі.

Це випливає із нових перехоплень СБУ телефонних розмов російських агресорів, опублікованих 16 червня.

– Приїхав до пацанів на передок, бо вони як діди стали, постаріли. У них кукуха їде. За місцевих – ніхто не певен: хто вони такі, що роблять. Може, вони вночі є*ашаться з нами, а вдень вони – мирні люди. Нікому не можна довіряти. Йде бабуся з пиріжками, а вночі вона може бути полковником, корегувальником артилерії, – розповів один окупант іншому.

На поради у відповідь про те, як саме слід воювати з українцями, агресор видав порцію пропагандистських штампів і іронічно порадив “зателефонувати Володьці Путіну”, оскільки насправді армія РФ не має шансів просунутися на півдні України.

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– У них там такі позиції… Щоб ти розумів, у нас навіть льотчики бояться літати! – зазначив він.

У СБУ наголосили, що наші захисники готові зробити так, щоб російські загарбники “не лише літати, а й ходити боялися на нашій землі”.

Фото: Людмила Денісова