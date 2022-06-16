Июнь, 16 в 16:58

РФ задействовала в широкомасштабной войне против Украины около 330 тыс. человек. Такую цифру на брифинге озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— На сегодняшний день в широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией задействовано около 330 тыс. человек. Из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тыс. военнослужащих, сформированных из батальонно-тактических групп и других формирований. С учетом воздушного и морского компонента группировка войск агрессора насчитывает до 220 тыс. военнослужащих, – объяснил он.

По словам Громова, Россия также задействовала воинские части и подразделения мобилизационного резерва численностью более 80 тыс., боевые армейские системы — до 7 тыс., федеральную службу войск национальной гвардии — до 18 тыс., а также частные военные кампании — до 8 тыс.

В то же время, по информации Генштаба ВСУ, РФ в войне против Украины потеряла около 33 тыс. военных, более 1,4 тыс. танков и две сотни самолетов.