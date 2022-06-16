Червень, 16 в 16:58

РФ залучила до широкомасштабної війни проти України близько 330 тис. людей. Таку цифру під час брифінгу озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тис. осіб. З них чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тис. військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань. З урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора нараховує до 220 тис. військовослужбовців, – пояснив він.

За словами Громова, Росія також залучила військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву чисельністю понад 80 тис., бойові армійські системи – до 7 тис., федеральну службу військ національної гвардії – до 18 тис., а також приватні військові кампанії – до 8 тис.

Водночас, за інформацією Генштабу ЗСУ, РФ у війні проти України втратила майже 33 тис. військових, понад 1,4 тис. танків і дві сотні літаків.