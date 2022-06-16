Украина получит от Великобритании более 20 САУ M109

Июнь, 16 в 19:47

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Великобритания передаст Украине более 20 самоходных артиллерийских установок M109.

По его словам, эту информацию подтвердил министр обороны Бен Уоллес.

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Ранее Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе объявил, что Британия закупила и отремонтировала больше двух десятков САУ 155-го калибра, которые уже начали поступать в Украину.

По его словам, самоходные артустановки они купили у бельгийской военно-промышленной компании.

Уоллес подтвердил, что сейчас Россия иногда превосходит Украину в артиллерии в 20 раз, однако он убежден, что она получит от союзников достаточно оружия для победы над агрессором.

– Я думаю, что у украинцев есть и будет в ближайшие несколько недель возможность добиться значительного прогресса на востоке страны или даже защитить такие места как Одесса, – подчеркнул британский министр обороны.

Фото: Андрій Єрмак