Франция передаст Украине дополнительные САУ Caesar – Макрон

Июнь, 16 в 17:44

Президент Франции Эммануель Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил об усилении военной поддержки Украины.

– Франция передаст Украине шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar, что позволит ВСУ эффективнее отражать атаки российской армии, – отметил он.

По его словам, Франция также отправила в Украину своих экспертов для расследования военных преступлений.

– Я только что сообщил президенту Зеленскому, что в ближайшее время будет передана мобильная лаборатория для анализа ДНК. Это будет очень важный инструмент для доказательств преступлений, – сказал Макрон.