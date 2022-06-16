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Факты / Украина

Франция передаст Украине дополнительные САУ Caesar – Макрон

Валентина Летяк, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануель Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил об усилении военной поддержки Украины.

– Франция передаст Украине шесть дополнительных 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Caesar, что позволит ВСУ эффективнее отражать атаки российской армии, – отметил он.

По его словам, Франция также отправила в Украину своих экспертов для расследования военных преступлений.

– Я только что сообщил президенту Зеленскому, что в ближайшее время будет передана мобильная лаборатория для анализа ДНК. Это будет очень важный инструмент для доказательств преступлений, – сказал Макрон.

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