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Факти / Україна

Україна отримає від Великої Британії понад 20 САУ M109

Валентина Летяк, редакторка стрічки
САУ M109

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Велика Британія передасть Україні понад 20 самохідних артилерійських установок M109.

За його словами, цю інформацію підтвердив міністр оборони Бен Уоллес.

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Раніше Уоллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі оголосив, що Британія закупила та відремонтувала більше двох десятків САУ 155-го калібру, які вже почали надходити в Україну.

За його словами, самохідні артустановки вони купили у бельгійської військово-промислової компанії.

Фото: Андрій Єрмак

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