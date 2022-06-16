Україна отримає від Великої Британії понад 20 САУ M109

Червень, 16 в 19:47

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Велика Британія передасть Україні понад 20 самохідних артилерійських установок M109.

За його словами, цю інформацію підтвердив міністр оборони Бен Уоллес.

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Раніше Уоллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі оголосив, що Британія закупила та відремонтувала більше двох десятків САУ 155-го калібру, які вже почали надходити в Україну.

За його словами, самохідні артустановки вони купили у бельгійської військово-промислової компанії.

Фото: Андрій Єрмак