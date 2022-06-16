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Факты / Украина

“Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят”: оккупанты мечтают о выводе армии РФ из Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
“Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят”: оккупанты мечтают о выводе армии РФ из Украины
Фото: Depositphotos

Российские агрессоры мечтают уже даже не о ротации, а о полном выводе армии Российской Федерации с территории Украины. Об этом говорится в перехвате ГУР, опубликованном в четверг, 16 июня.

Как уточняется, жены оккупантов пытаются вернуть их домой, пока они еще живы. Однако командование не дает им такого шанса. 

– Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия, – рассказала супруга рашиста.

Сам оккупант, в свою очередь, возмущается тем, что жены военных РФ мало делают для их возвращения домой, и призывает обращаться в прокуратуру.

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– А что в прокуратуре скажешь? Ты подписал контракт, – возражает она. 

Военный же объяснил, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры.

– Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз…т (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки… Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят… – возражает оккупант на очередные аргументы жены о том, что заменить присутствующих в Украине российских военных некем.

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Источник: ГУР
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