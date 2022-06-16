“Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят”: оккупанты мечтают о выводе армии РФ из Украины
Российские агрессоры мечтают уже даже не о ротации, а о полном выводе армии Российской Федерации с территории Украины. Об этом говорится в перехвате ГУР, опубликованном в четверг, 16 июня.
Как уточняется, жены оккупантов пытаются вернуть их домой, пока они еще живы. Однако командование не дает им такого шанса.
– Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия, – рассказала супруга рашиста.
Сам оккупант, в свою очередь, возмущается тем, что жены военных РФ мало делают для их возвращения домой, и призывает обращаться в прокуратуру.
– А что в прокуратуре скажешь? Ты подписал контракт, – возражает она.
Военный же объяснил, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры.
– Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз…т (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки… Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят… – возражает оккупант на очередные аргументы жены о том, что заменить присутствующих в Украине российских военных некем.