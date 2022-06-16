Июнь, 16 в 17:12

Российские агрессоры мечтают уже даже не о ротации, а о полном выводе армии Российской Федерации с территории Украины. Об этом говорится в перехвате ГУР, опубликованном в четверг, 16 июня.

Как уточняется, жены оккупантов пытаются вернуть их домой, пока они еще живы. Однако командование не дает им такого шанса.

– Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия, – рассказала супруга рашиста.

Сам оккупант, в свою очередь, возмущается тем, что жены военных РФ мало делают для их возвращения домой, и призывает обращаться в прокуратуру.

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– А что в прокуратуре скажешь? Ты подписал контракт, – возражает она.

Военный же объяснил, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры.