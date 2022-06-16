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Факти / Україна

“Яка заміна? Тут пацани 19-річні сидять”: окупанти мріють про виведення армії РФ з України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
“Яка заміна? Тут пацани 19-річні сидять”: окупанти мріють про виведення армії РФ з України
Фото: Depositphotos

Російські агресори мріють уже навіть не про ротацію, а про повне виведення армії Російської Федерації з території України. Про це йдеться у перехопленні ГУР, опублікованому у четвер, 16 червня.

Як уточнюється, дружини окупантів намагаються повернути їх додому, доки вони ще живі. Проте командування не дає їм такого шансу.

– Будете ви там до кінця військових дій. Не раніше осені. Тобто не раніше вересня. Заміни вам нема. Навіть ті, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не завершаться військові дії, – розповіла дружина рашиста.

Сам окупант зі свого боку обурюється тим, що дружини військових РФ мало роблять для їхнього повернення додому, і закликає звертатися до прокуратури.

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– А що у прокуратурі скажеш? Ти підписав контракт, – заперечує вона.

Військовий пояснив, що ця ситуація змусить їх іти на крайні заходи.

– Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються про цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут чи тебе, чи ти. Щодня сидиш і думаєш: піз… (вдарить) поруч із тобою, залишаться від тебе одні кросівки… Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19-річні сидять… – зазначає окупант на чергові заперечення дружини про те, що замінити присутніх в Україні російських військових нікому.

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Джерело: ГУР
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