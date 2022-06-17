Резников рассказал о дальнейших этапах войны и чем она должна закончиться

Июнь, 17 в 10:43

Украина продолжит получать военную помощь от западных партнеров. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

— Имел честь представлять наше государство на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, созданном по инициативе США. Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже сейчас. Все будет со временем, – заверил он.

Также Алексей Резников рассказал, что принял участие во встрече министров обороны стран Североатлантического альянса. Кроме того, провел около десяти содержательных двусторонних встреч с коллегами.

— Все министры выразили поддержку украинскому народу и вооруженным силам Украины. Я горжусь нашей армией. Горжусь тем, что все коллеги восхищаются нашими воинами, их победой. Они понимают, что мы боремся не только за Украину, но и за свободную Европу, – добавил он.

Алексей Резников подчеркнул, что первоочередной задачей является остановка российского нашествия, ведь российские преступники уничтожают все на территориях, которые им удается временно захватить. Для этого Украине необходимо быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО.

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— Задачей второго этапа является выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Именно на этом мы сконцентрируемся. Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах. Использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не Россия. И наши партнеры понимают это, — заметил министр.

Алексей Резников добавил, что европейская и евроатлантическая интеграция остается неизменным курсом нашего государства. Украина уже доказала, что может быть надежным щитом Европы на востоке. А всестороннее сотрудничество с нашим государством открывает новые возможности для европейского сообщества.

Именно поэтому, по словам министра, восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира.

Источник: Алексей Резников